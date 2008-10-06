ПФТС знову припинила торги

Фондова біржа ПФТС з 15.45 тимчасово припинила торги до кінця сьогоднішньої торгової сесії.

Про це повідомляє сайт "Першої фондової торгової системи" (ПФТС).

Торги було призупинено у зв`язку з ситуацією цінової нестабільності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ПФТС вже тимчасово припиняла торги за акціями 7 емітентів - "Райффайзен Банка Аваль", Маріупольського тяжмашу, Єнакієвського метзаводу, Авдїївського коксохіму, ММК ім. Ілліча, "Укрнафти", "Центренерго". Торги було призупинені у зв`язку зі зниженням вартості акцій вказаних емітентів більш як на 10%.

Довідка УНІАН. Критерієм цінової нестабільності вважається зменшення цін угод або цін котирувань більш як на 7% порівняно з цінами угод або цінами котирувань на закриття попередньої торгової сесії за більш ніж 75% паперів, які входять до складу індексної корзини.