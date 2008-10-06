Міліція і внутрішні війська почали комплексне "відпрацювання" Закарпаття

Органи внутрішніх справ спільно з Внутрішніми військами МВС розпочали комплексне оперативно-профілактичне відпрацювання Закарпатської області.

Як повідомили УНІАН у групі зв’язків з громадськістю та ЗМІ управління Західного територіального командування Ввнутрішніх військ МВС України, метою зазначених заходів, що триватимуть 6-19 жовтня, є покращення криміногенної ситуації у Закарпатській області, виявлення злочинів на пріоритетних напрямках економіки, протидія незаконній вирубці лісу, нелегальній міграції та незаконному обігу наркотиків.

Спільно з працівниками міліції в оперативно-профілактичному відпрацюванні Закарпаття беруть участь близько 150 військовослужбовців управління Західного територіального командування ВВ та полку спеціального призначення “Ягуар”. Разом з міліцією внутрішні війська нестимуть службу в Ужгородському, Мукачівському, Тячівському, Рахівському, Велико-Березнянському, Перечинському, Міжгірському, Виноградівському, Воловецькому районах.

Як повідомляв УНІАН, рішення про проведення заходів із профілактики правопорушень у Закарпатській області ухвалив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО під час нещодавньої робочої поїздки в цей регіон.

Під час перебування в Ужгороді Ю.ЛУЦЕНКО також призначив проведення службового розслідування діяльності начальника Управління Міністерства внутрішніх справ у Закарпатській області Віктора ЧЕПАКА та комплексну перевірку оперативно-службової діяльності органів та підрозділів закарпатської міліції.