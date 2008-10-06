Ющенко просив в Англії допомогти з ПДЧ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Велику Британію до активної участі у забезпеченні виконання рішень Бухарестського саміту НАТО, зокрема щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йшлося під час зустрічі у Лондоні з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом МІЛІБЕНДОМ.

Як наголосив В.ЮЩЕНКО, Україна високо цінує високий рівень підтримки офіційним Лондоном європейських прагнень нашої держави.

Сторони обговорили питання українсько-британського співробітництва у торговельно-економічній, інвестиційній та енергетичній сферах. Окремої уваги було надано питанню євроінтеграції України.

Одним із питань зустрічі також стала участь України у британсько-французькій ініціативі зі зміцнення вертолітної спроможності ЄС та НАТО. (У травні ц.р. прем’єр-міністр Великої Британії Гордон БРАУН підтримав ініціативу Президента Франції Ніколя САРКОЗІ щодо збільшення та посилення ролі вертолітного парку у Європі, зокрема, під егідою різних міжнародних організацій, і звернувся з відповідним листом до Президента України. Йдеться про те, що Україна має значний потенціал у цьому питанні, зокрема, може здійснювати ремонт вертольотів, має досвід участі у миротворчих акціях, зокрема, має свій вертолітний загін).

Також обговорювалося питання щодо лібералізації візового режиму з Великою Британією.

Крім того, Президент порушив тему вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.