Севастополь потребує економічної свободи

Закордонні експерти найближчим часом допоможуть севастопольській владі з розробкою концепції вільної економічної зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН.

За його словами, зараз вже ведеться «активна робота над тим, щоб видозмінити окремі положення проекту закону про статус Севастополя і спробувати створити вільну економічну зону на території Великого Севастополя».

С.КУНІЦИН зазначив, що робоча група на чолі з Андрієм КЛИМЕНКОМ, «з яким ми свого часу створювали проект ВЕЗ «Сиваш», території пріоритетного розвитку по Криму», вже місяць виробляє концепцію ВЕЗ.

Він також зазначив, що влада міста працює в цьому питанні з міжнародними агентствами. Наступного тижня очікується приїзд ряду іноземних експертів, які допоможуть Севастополю в напрацюванні основ концепції, а також допоможуть визначитися з різновидом ВЕЗ. «Ми маємо знайти той, що максимально відповідатиме економічному, географічному та іншому положенню міста Севастополя», - сказав С.КУНІЦИН.

Він вважає, що в законі про статус Севастополя потрібно відвести цілий розділ про ВЕЗ. «Не стільки там вирішувати питання політичного устрою Севастополя - мене це найменше цікавить - скільки надати економічні преференції, пільги, для того, щоб у місто прийшов серйозний капітал», - сказав голова Севастопольської міськадміністрації.

При цьому він додав, що «Президент принципово схвалив цю концепцію під час розмови у вересні. Коли ми будемо готові, і виробимо стратегію, ми, природно, доповімо її главі держави, уряду, і працюватимемо з Верховною Радою України».