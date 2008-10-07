Іран не припинить збагачувати уран

Іран не зупинить збагачення урану навіть у тому випадку, якщо йому буде гарантоване постачання ядерного палива з-за кордону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Манучер Моттакі.

"Політика нашої країни в питанні збагачення урану залишається незмінною. Ми збагачуватимемо уран доти, доки Іран не стане самостійним у виробництві палива для ядерних установок", - наголосив глава іранського МЗС в інтерв`ю журналістам.

Він додав, що, коли це здійсниться, Ісламська Республіка в разі потреби може забезпечувати ядерним паливом інші країни, передає Reuters.