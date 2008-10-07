Іран не припинить збагачувати уран
00:24, 07 жовтня 2008Суспільство
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... поки не стане самостійним
Іран не припинить збагачувати уран
Іран не зупинить збагачення урану навіть у тому випадку, якщо йому буде гарантоване постачання ядерного палива з-за кордону. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Ісламської Республіки Манучер Моттакі.
"Політика нашої країни в питанні збагачення урану залишається незмінною. Ми збагачуватимемо уран доти, доки Іран не стане самостійним у виробництві палива для ядерних установок", - наголосив глава іранського МЗС в інтерв`ю журналістам.
Він додав, що, коли це здійсниться, Ісламська Республіка в разі потреби може забезпечувати ядерним паливом інші країни, передає Reuters.
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