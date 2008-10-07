Велике родовище молібдену виявлене на півдні Китаю
02:16, 07 жовтня 2008Суспільство
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Очікуваний дохід - до 200 млн. дол.на рік
Велике родовище молібдену виявлене на острові Хайнань на півдні Китаю, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на "South China Morning Post".
За попередньою оцінкою, родовище містить близько 254 тисяч тонн рідкісного мінералу, а його вартість не менше 14,6 мільярдів доларів. Воно ввійде до десятки найбільших молібденових покладів країни.
У розробку родовища, на яку піде два роки, планується інвестувати близько 221 мільйона доларів. Очікується, що нове родовище щорік приноситиме 7 тисяч тонн молібдену і близько 191 мільйона доларів доходу.
Молібден застосовується переважно для легування чавунів і сталей, використовується в авіаційній і авіакосмічній промисловостях, в автомобілебудуванні.
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