Експерти поміряли пульс банківській системі України і США

Українські експерти вважають, що банківська система України має більше шансів вийти з кризи, ніж американська.

Про це йдеться в переданому в УНІАН експертному опитуванні Київського інституту проблем управління імені Горшеніна, проведеного в рамках програми «Пульс кризи» щодо ефективності дій держави із врятування банківської системи, зокрема запровадження мораторію на дострокове зняття депозитів фізичними особами.

Зокрема, президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО висловив думку, що кроки, які здійснює Національний банк України, є набагато ефективнішими, ніж ті, що здійснює Федеральна резервна система США.

За його словами, Нацбанк вже зробив чимало - це стосується і рефінансування, і змін в валютній політиці, і змін технології здійснення розрахунків і платежів. „Ми мали успішний досвід подолання кризи 1998 року, коли в Україні не збанкрутував жоден банк, в 2004 році ми мали успішний досвід, зокрема, застосування мораторію на дострокове зняття депозитів. Отже, заходи НБУ вчасні, ефективні і дають головний ресурс – час для уряду, і я сподіваюся, уряд діятиме адекватно», - наголосив О. СУГОНЯКО

Президент аналітичного центру «Академія», заслужений економіст України Олександра КУЖЕЛЬ назвала дії НБУ, в тому числі щодо запровадження мораторію на дострокове зняття депозитів фізичними особами, превентивним заходом проти паніки. Але, на її думку, це не вихід із ситуації з точки зору економіки.

„Національному банку, по-перше, варто було б зобов’язати банки надавати інформацію про недобросовісних платників до кредитних бюро, по-друге - ухвалити закон про споживчі кредити на виконання європейського стандарту про захист споживача, і, по-третє - ми з Радою інвесторів при Кабінеті міністрів розробили пакет документів, які необхідно зараз ухвалити, щоб не дати банкам вмерти в період неповернення кредитів», - підкреслила А.КУЖЕЛЬ.

Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Ірина АКІМОВА вважає, що заборона на дострокову видачу депозитів як тимчасовий захід можливий. Водночас вона звернула увагу на те, що в світі віддають перевагу іншому шляху – не заморожувати вклади, а посилити державні гарантії вкладів на випадок, якщо банківська система близька до банкрутства.

„Я прихильник саме цього методу, і в парламенті 10 жовтня вже зареєстровано поданий мною законопроект про державні гарантії фізичним особам - власникам банківських вкладів. Крім цього, паніки можна уникнути шляхом збільшення відсотків за депозитами та відкритої комунікаційної політики НБУ», - сказала І.АКІМОВА.

Народний депутат України, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Ксенія ЛЯПІНА висловила думку, що крок НБУ є ефективним, але занадто жорстким. „З іншого боку, люди не зможуть знімати великі суми з банків і це зменшить паніку, але це жорстоко по відношенню до вкладників. Я не берусь радити Нацбанку», - підкреслила вона.