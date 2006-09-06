Бойко завтра вирушить до Москви домовлятися про газ

У четвер, 7 вересня, міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО вирушить до Москви для проведення переговорів із головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ із питання поставок природного газу до України в 2006-2007 роках. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго України.

За інформацією співрозмовника агентства, під час переговорів сторони планують завершити документальне оформлення домовленостей про поставки природного газу до України в 2006-2007 роках.

Разом із тим, на зустрічі планується обговорити в тому числі й кроки сторін після укладення "Газпромом" угоди про закупівлю туркменського газу за ціною 100 дол. за тис. кубометрів.

Також у Мінпаливенерго уточнили, що сьогодні Ю.БОЙКО у складі урядової делегації на чолі з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ вирушив до Польщі для участі в XVI Економічному форумі "Криниця 2006”, який за традицією проходить у Криниці Гурській.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня 2006 року «Газпром» погодився на значне підвищення ціни на туркменський газ, підписавши угоду з Туркменістаном на закупівлю 162 мільярдів кубометрів за ціною 100 доларів США за 1 тис. кубометрів із четвертого кварталу 2006 року до кінця 2009 року. В першій половині 2006 року російський газовий монополіст купував у Туркменістану газ по 65 доларів за 1 тис. кубометрів на кордоні з Узбекистаном.

Основним споживачем туркменського газу вважається Україна, яка в першій половині 2006 року одержувала газ за ціною 95 доларів за 1 тис. кубометрів завдяки змішуванню дешевого туркменського газу з дорожчим російським.

Відповідно до російсько-українських угод, з 4 січня 2006 року Україна купує газ у посередника - швейцарської компанії «РосУкрЕнерго». Ціна в 95 доларів закріплена на п`ять років, але може переглядатися за згодою сторін у разі зміни кон`юнктури ринку.

Відповідно до тристоронньої угоди між "Газпромом", НАК "Нафтогаз України" і швейцарською RosUkrEnergo AG, Україна повинна одержати в 2006 році 36 млрд. куб. м газу за ціною 95 дол. за тис. куб. м.

Крім того, Україна розраховувала придбати бракуючі обсяги газу в Туркменістану за ціною до 65 дол. за тис. куб. м на кордоні Туркменістану. Проте після закупівлі "Газпромом" туркменського газу вільних його обсягів для поставки до України вже немає.

Раніше уряд оцінював дефіцит газового балансу України в 2006 році на рівні 10,7 млрд. куб. м, які планувало покрити за рахунок поставок туркменського газу.