У Криму порушено 45 кримінальних справ щодо розкрадання зрошувальної системи

Поточного року органами прокуратури та міліції Криму порушено 45 кримінальних справ за фактами розкрадання об`єктів зрошувальних систем, 24 з яких розслідувані й направлені до суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, до органів влади прокуратурою внесено 14 розпоряджень про усунення порушень закону. В суд пред`явлено 4 позови з метою відшкодування завданих державі збитків на загальну суму 3 млн. грн.

Зокрема, за даними прес-служби, за результатами перевірки стану дотримання законодавства щодо збереження зрошувальних систем керівники органів виконавчої влади автономії одержали документ прокурорського реагування. У поданні голові Ради міністрів прокурор Криму нагадав урядовцям норми закону, які ними ігноруються.

Як повідомили в прес-службі, в 1990 році меліоративними мережами в Криму було забезпечено 397,3 тис. га земель, на яких було розташовано 3659 одиниць зрошувальної техніки. На сьогодні площа зрошуваних земель скоротилася більш ніж удвічі, до 178,4 тис. га, а одиниць відповідної техніки, що перебувають у робочому стані, налічується всього нічого порівняно з минулим багатством – 952.

При цьому, як з`ясували прокурори, у відповідальних комітетах, органах влади і самоврядування дані про загальну кількість демонтованих труб відсутні. Сьогодні система меліорації є безгоспною. Зрошувальні системи дотепер не передані в комунальну власність. На баланс поставлено тільки 47 відсотків вологоносних труб. Хоча цей процес, згідно з рішенням РМ АРК, повинен був завершитися в автономії ще в січні поточного року, в деяких районах він навіть не почався.

Всі ці факти й визначили зміст резолютивної частини подання прокуратури АРК: причинами, що сприяли вказаним порушенням законодавства, стали неналежне виконання функціональних обов`язків посадовцями місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, міністерствами і відомствами автономії, а умовами, які сприяли даним порушенням – відсутність дієвого контролю за їхньою діяльністю з боку Ради міністрів Криму.

У поданні поставлено питання про притягнення до відповідальності посадовців, винних у порушенні вимог законодавства з використанню, збереження меліоративних мереж і земельних ресурсів.