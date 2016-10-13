Ігор Палиця та Дмитро Єкімов відкрили найсучасніший спорт-комплекс західної України

У Луцьку відгриміло урочисте відкриття 48-го фітнес-клубу мережі Sport Life, який вже набув статусу самого модернізованого спортивного комплексу західної України. Будівництво стало можливим завдяки голові Волинської облради Ігорю Палиці. Це знакова подія викликала небувалий ажіотаж серед мешканців і гостей міста: в районі Театральної площі на святковому концерті на честь відкриття Sport Life зібралось понад 40 тисяч людей.

Жителям Луцька є від чого радіти. Адже Sport Life – найбільший фітнес-клуб у місті, з повноформатною аква-зоною, яка містить в собі три сучасних упорядкованих басейни, з просторними тренажерними залами, обладнаними найновішими тренажерами та студіями для різних групових програм на будь-який смак, - все дуже функціонально і продумано до дрібниць.

До того ж, як розповів засновник групи компаній Sport Life Дмитро ЄКІМОВ, новий фітнес-клуб побудований за кращим американським стандартом. «Цей клуб – прорив сучасної фітнес-індустрії, наша мережа зростає і розвивається, - підкреслив пан Єкімов. - Новий фітнес-клуб Sport Life, що відкрився на Волині – вже 48-й в мережі, яка охоплює практично всі регіони країни. Через зростаючий попит на фітнес-послуги в Україні ми плануємо розширення мережі своїх клубів до 65, так що українців чекають відкриття таких фітнес-клубів й в інших містах країни – незабаром будуть введені в дію ще близько двох десятків таких клубів по всій Україні. Це – показник темпів розвитку Sport Life".

Виступаючи на урочистому відкритті нового фітнес-клубу Sport Life, голова Волинської обласної ради Ігор ПАЛИЦЯ відмітив продуктивність взаємовигідного співробітництва бізнесу і влади, завдяки якому лідер фітнес-індустрії країни виходить на прикордонну область.

«Волинь завжди славилася високими спортивними досягненнями, була і є краєм, де культивується активний спосіб життя. Переконаний, що нові спортивні заклади, і, зокрема, такий клуб, що відповідає сучасним вимогам, допоможуть у фізичному розвитку лучан, - сказав на церемонії відкриття нового фітнес-клубу пан Палиця. - Адже новий клуб Sport Life буде сприяти інфраструктурному розвитку обласного центру, у ньому відтепер можуть проходити спортивні заходи не тільки міського або обласного, а й всеукраїнського масштабу. Думаю, що національними стартами справа у Луцьку тепер не обмежиться, і міжнародна перспектива - не за горами. Сьогоднішня подія - це наочний приклад співпраці влади і бізнесу. Я впевнений, що як влада, так і бізнес надалі будуть робити все необхідне, щоб зберегти і розвинути індустрію фізкультури, спорту і здорового способу життя».

Незабутній вечір відкриття нового фітнес-клубу Sport Life завершило святкове шоу світового рівня, на якому виступили популярний гурт «Друга ріка», відомий кавер-бенд «F.L.I.R.T», боді-білдери Sport Life, а танцівниці виконали запальний тверк. Завершився вечір виступом неонових барабанщиків. Всі гості отримали призи та подарунки Sport Life.