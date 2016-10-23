Поліція порушила справу через сутички на акції проти концерту Потапа і Насті у Хмельницькому

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації обласної поліції, сам концерт незадовго до початку скасували, але активісти зібралися біля закладу, де планувався концерт, начебто для проведення мирної акції протесту, яка дуже швидко набула агресивної форми.

“Із криками "Ганьба" молоді люди облили вхідні двері кров’ю, закидали їх яйцями та взялися кидати у бік приміщення петарди і димові шашки. Працівники поліції, які здійснювали охорону публічної безпеки і порядку, закликали протестувальників до порядку, але ті почали чинити опір”, - сказано у повідомленні.

Після сутички двоє патрульних поліцейських були змушені звернутися за допомогою до медиків.

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Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 21 жовтня у Хмельницькому біля приватного розважального закладу, де мав відбутися ювілейний концерт “Золоті кити” Потапа і Насті Каменських, зібралося близько сотні активістів Автомайдану, «Правого сектора» і ВО “Свобода”, які спочатку проводили мирну акцію. За годину до початку концерту учасники акції почали кидати яйця, димові шашки та розлили кров у фойє приміщення.

Також між протестувальниками і працівниками поліції сталися невеликі сутички.