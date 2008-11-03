Зниження ціни на газ для Європи Газпром відіб'є за рахунок України

Вартість російського газу для України в 2009 році може скласти $230-250 за тисячу кубометрів – на 22-28% вище за існуючу ціну. За рахунок підвищення цін для України "Газпром" збирається компенсувати вигоду, упущену на постачаннях до Європи: у п`ятницю російська державна монополія вперше офіційно оголосила про зниження цін для країн Євросоюзу, пише Комерсант-Україна

У п`ятницю голова ради Національного банку України Петро Порошенко заявив, що ціна на імпортний газ для нашої країни в 2009 році може скласти $230-250 за тисячу кубометрів. Пан Порошенко пояснив, що виходить з домовленостей з російською стороною про те, що "буде зроблена знижка на поетапний перехід до ринкової ціни газу". За його словами, газ "точно не коштуватиме $179,5, як цього року, але не підніметься і до $400". Нагадаємо, що в проекті держбюджету України на 2009 рік ціна природного газу офіційно не вказана. Але, за словами першого заступника голови секретаріату президента Олександра Шлапака, "виходячи з макроекономічних показників бюджету, ціна газу закладена урядом на рівні $250-260 за тисячу кубометрів".

Офіційно в "Газпромі" не коментують ціни на газ для України. Влітку глава "Газпрому" Олексій Міллер після чергових газових переговорів, що не увінчалися погашенням українського боргу, заявив, що комерційна ціна газу для України – $400 за тисячу кубометрів. Після цього сторони підготували проект міжурядової угоди і середньострокового договору про постачання газу, що передбачає відмову від посередника RosUkrEnergo і перехід "Газпрому" на прямі контакти з НАК "Нафтогаз України". Очікувалося, що обидва документи буде підписано в ході візиту до Москви прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, але підписаний був тільки міжурядовий меморандум, а підписання угоди перенесли на листопад. Як пояснили одразу двоє менеджерів "Газпрому", перш ніж перейти на прямі постачання, "Нафтогаз" має погасити близько $2 млрд поточної заборгованості перед RUE. Джерело Комерсанта в "Газпромі" вважає, що в листопаді договір має бути підписаний, якщо цьому не перешкоджатимуть політичні обставини.