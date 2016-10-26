Карпюк з останнім словом на російському суді: "Нас засудили, бо ми українці"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав, виступаючи з останнім словом на засіданні Верховного суду Росії.

«Нас засудили, бо ми українці, бо я український патріот», - сказав Карпюк.

Він наголосив, що тільки за це він і Станіслав Клих «потрапили під прес російської держави».

Карпюк назвав смішними докази про нібито причетність до вбивства 30 російських солдатів. «Махнув Карпюк правою рукою - танки горять, махнув Карпюк лівою рукою - БТР, БМП горять», - сказав він.

Карпюк наголосив, що не брав участі в боях у Чечні.

У свою чергу, Клих заявив, що, судячи з повідомлень у ЗМІ, про Савченко говорять більше, ніж про них. На його думку, це «непоганий піар».

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд РФ розглядає апеляцію на вирок незаконно засудженим у Росії Карпюку і Клиху.

У травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму.

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У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві і замах на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 - початку 1995 року сам брав у них участь.

Мін'юст України направив до РФ кілька запитів про екстрадицію українців.

22 жовтня член Громадської спостережної комісії Москви з контролю над дотриманням прав ув'язнених Зоя Свєтова повідомила, що Клих збожеволів через тортури, що їх застосовували до нього при затриманні і під час попереднього слідства.