Порошенко назвав фарсом судилище над Карпюком та Клихом у Росії

Про це повідомляється на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

"Сьогодні вчергове повторився фарс у російському судилищі над громадянами України Миколою Карпюком та Станіславом Клихом. І це попри цілковиту абсурдність висунутих проти них обвинувачень та незважаючи на тяжкий стан здоров’я Станіслава, який потребує невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

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За словами глави держави, абсурдність ситуації підкреслює і нещодавня відмова Москви передати Україні наших Олега Сенцова та Олександра Кольченка, нібито, через їхні російські паспорти. "І це після того, як омбудсмен РФ визнала, що і Кольченко, і Сенцов є громадянами України", - наголосив Порошенко.

"У зв’язку з цим доручив Міністерству закордонних справ та іншим профільним відомствам активізувати зусилля для найскорішого звільнення усіх громадян України і захисту їхніх прав, в тому числі з допомогою посилення міжнародного тиску на Росію", - підсумував президент.

Нагадаємо, сьогодні судова колегія у кримінальних справах Верховного суду РФ відхилила апеляцію на вирок, винесений громадянам України Миколі Карпюку і Станіславу Клиху.

"Вирок Верховного суду Чеченської республіки стосовно Карпюка і Клиха залишити без зміни, а апеляцію - без задоволення", - сказав суддя.

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Як повідомляв УНІАН, у травні Верховний суд Чечні засудив Клиха і Карпюка до 20 років і 22,5 років ув'язнення, відповідно, у колонії суворого режиму. У Росії їх засудили за нібито участь у банді, вбивстві та замаху на вбивство російських військовослужбовців.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі у боях проти російських військ за незалежну Чечню. Крім того, Карпюк нібито наприкінці 1994 року – на початку 1995 року сам брав у них участь.