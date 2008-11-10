14 листопада у Києві зупиниться метро?

Остаточне рішення про проведення страйку 14 листопада профспілки транспортників Києва ухвалять після запланованого на середу, 12 листопада, пікетування Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова профспілкової організації КП “Київський метрополітен” Олександр МОЗОЛЕВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів, чи буде у п`ятницю, 14 листопада, зупинений весь пересувний склад громадського транспорту столиці.

“Все залежатиме від того, яке рішення прийме Кабінет міністрів у найближчі дні. Якщо навіть Кабінет міністрів промовчить, то в середу ми пікетуватимемо і блокуватимемо роботу Кабміну, а після цього колегіально ухвалюватимемо рішення, зупинятимемося чи не зупинятимемося”, - сказав О.МОЗОЛЕВИЧ.

Він також зазначив, що, оскільки законодавством України заборонено зупиняти роботу транспорту, профспілки планують знайти “вихід, як можна, не порушуючи закон, вирішити це питання”.

У той же час представник столичного метрополітену нагадав, що існує закон про міський електротранспорт, і стаття 14 цього закону зобов`язує перевізників припинити перевозити пасажирів при загрозі їхній безпеці.

Присутній на прес-конференції головний ревізор безпеки руху Київського метрополітену Валерій МЕЛЕЩЕНКО повідомив, що в останній місяць лінії метро обслуговувала менша кількість рухомого складу, ніж раніше, оскільки частину поїздів довелося зняти через неполадки, на усунення яких не вистачало коштів. Подальше скорочення рухомого складу, яке може відбутися через повернення до тарифу на проїзд у розмірі 50 коп., приведе до збільшення інтервалів між прибуттям поїздів, що, у свою чергу, спровокує скупчення на станціях великої кількості пасажирів і загрожуватиме їхній безпеці.

“Метрополітен може або добре працювати або не працювати взагалі”, - підкреслив він.

У свою чергу, голова профспілки КП “Київпастранс” Тетяна БАРАНОВА заявила, що на сьогодні стан об`єктів і рухомого складу наземного транспорту досягли критичного стану, і щоб забезпечити їх нормальну роботу, необхідно зберегти тариф, введений у столиці з 4 листопада.

“Ми вимагаємо від представників усіх політичних сил припинити вирішувати свої інтереси за рахунок економіки підприємств. Якщо в результаті втручання адміністративного ресурсу буде припинений процес дії нових тарифів, який вже увійшов до нормального русла, то це свідчитиме про те, що уряд штучно ставить громадський транспорт столиці на межу техногенної катастрофи, а сім`ї наших працівників залишає без коштів на існування”, - заявила Т.БАРАНОВА.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада у відкритій заяві профспілки працівників комунального транспорту Києва не виключили можливість зупинки всього рухомого складу в п`ятницю, 14 листопада, на знак протесту проти втручання Кабінету міністрів у рішення міських властей з метою скасувати підвищення тарифів.

У спільній заяві Об`єднаної профспілкової організації КП «Київський метрополітен», Профспілки автомобілістів і шляховиків Києва і Профспілки працівників депо електротранспорту і служб КП «Київпастранс» зазначалося, що «за останні роки Кабміном не було виділено ані копійки на придбання нового рухомого складу, на підвищення заробітної плати працівникам транспортних підприємств Києва за шкідливі і особливо небезпечні умови роботи. Проблеми нашої галузі протягом багатьох років з боку уряду ігнорувалися».

Столичні транспортники попередили, що якщо продовжуватимуться «політичні спекуляції і спроби заробити собі дешеву популярність на проблемах транспортників», то вони вийдуть під стіни Кабінету міністрів зі своїми сім`ями.

Довідка УНІАН. Київська міська державна адміністрація видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті: з 4 листопада ц.р. одна поїздка в метрополітені коштує 2 грн., якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо в салоні автобуса, трамвая або тролейбуса.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

6 листопада перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Міністерству транспорту і зв`язку разом із Міністерством житлово-комунального господарства України перевірити обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. Про результати перевірки члени робочої групи повинні доповісти першому віце-прем`єру до 13 листопада.