Ціни на руду, вугілля й метал тепер стабілізуються

Міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН відзначає, що Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу сприятиме стабілізації внутрішньої цінової ситуації на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінекономіки. (УНІАН: сьогодні, 10 листопада, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО від імені уряду підписала Меморандум про взаєморозуміння з підприємствами гірничо-металургійного комплексу та профспілками. Свої підписи під Меморандумом поставили власники та топ-менеджери найпотужніших підприємств галузі.)

За інформацією прес-служби, з метою оперативного реагування на ситуацію, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі, визначення напрямків стабілізації та розроблення пропозицій формування державної політики у зазначених галузях Кабінетом Міністрів України було створено Комісію з питань стабілізації ситуації, що склалася в гірничо-металургійному та хімічному комплексі на чолі з міністром економіки України.

На її засіданнях розглядалися питання стабілізації внутрішньої цінової ситуації на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, підвищення конкурентоспроможності вітчизняної металургійної продукції, створення сприятливих умов для збільшення експортного потенціалу продукції зазначених галузей, а також аналізувалася поточна ситуація на підприємствах гірничо-металургійного та хімічного комплексів. Для участі у роботі Комісії залучалися керівники та фахівці основних виробників продукції у зазначених галузях підприємств, представники асоціацій та об’єднань підприємств.

Саме ця комісія готувала проект Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та підприємствами гірничо-металургійного комплексу, поінформував Б.ДАНИЛИШИН.

За словами керівника економічного відомства країни, Меморандум спрямований, насамперед, на стабілізацію внутрішньої цінової ситуації на гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, збереження робочих місць, заробітної плати та інших соціальних гарантій для працівників галузі, розвитку внутрішнього ринку та зменшення його залежності від коливань кон’юнктури світового ринку, а також на організацію роботи на підприємствах на рівні не менше мінімальних обсягів, які забезпечують збереження виробничих потужностей в робочому стані відповідно до балансу виробництва чавуну та споживання коксу.