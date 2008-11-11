Міносвіти нагряне з перевіркою до трьох київських університетів

Міністерство освіти та науки України здійснить перевірку трьох вітчизняних вищих навчальних закладів: Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна”, Київського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету технологій та дизайну.

Про це йдеться у наказах міністра освіти та науки Івана ВАКАРЧУКА, повідомлення про які розміщено на офіційному веб-сайті міністерства.

Згідно з текстом наказу, перевірка Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” здійснюватиметься з метою вивчення відповідності чинному законодавству освітньої діяльності, зважаючи на неодноразові звернення щодо діяльності відокремлених структурних підрозділів цього навчального закладу, що свідчить про наявність недоліків у їх роботі.

Київський національний університет будівництва та архітектури та Київський національний університет технологій та дизайну перевірятимуть на виконання доручень прем`єр-міністра України та Кабінету міністрів України щодо звернень народних депутатів.

На початку нового навчального року Міністерство науки та освіти вже повідомляло про перевірку університету “Україна” на предмет порушення чинного законодавства щодо набору абітурієнтів на навчання. Зокрема, йшлося про перевірку Горлівської філії університету “Україна”, яка набирала абітурієнтів на навчання без відповідного сертифікату зовнішнього тестування і навіть рекламувала такі послуги. Аналогічні порушення було зафіксовано і в низці інших філій, зокрема і в столиці.

Серед інших суттєвих порушень, допущених філіями університету “Україна”, – скороченні терміни навчання по заочній (дистанційній) формі та невідповідність матеріально-технічної бази затвердженим нормативам.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2008 році наказом міністра освіти та науки було введене обов`язкове зовнішнє тестування для випускників шкіл і майбутніх абітурієнтів. Згідно з наказом, приймати до ВНЗ тепер можна виключно грунтуючись на результатах тестів, а вступні іспити (крім творчих конкурсів для таких професій як актор, архітектор, журналіст і низки інших) скасували.

За новими правилами, щоб отримати в цьому році право на вступ до вищих навчальних закладів, за результатами тестів необхідно було набрати не менше ніж 124 бали.

Цього року з 520 тис. учасників тестування необхідний для вступу до ВНЗ бар’єр подолали близько 400 тис. випускників загальноосвітніх шкіл. Результати тестування дозволили вступити до вишів 252 тис. абітурієнтів, тоді як минулого року за результатами вступної кампанії за старими правилами студентами ВНЗ стали 361 тис. студентів.