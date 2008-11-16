"Купуй українське": Чернігівська міськрада підтримала ініціативу УНП

Сесія Чернігівської міської ради підтримала звернення фракції Української Народної Партії щодо заходів міської влади для подолання фінансово-економічної кризи та проведення акції "Купуй українське".

Під час свого виступу на сесії голова Чернігівської обласної організації УНП, депутат міськради Володимир СТУПАК заявив, що подібне звернення вже направлено до уряду з пропозицією почати діяти за принципом "Купуй українське!" та вимогою негайно внести зміни до Постанови Кабінету міністрів України "Про затвердження положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державний кошт".

Також він наголосив, що антикризові заходи слід впроваджувати й на місцях. За підсумками обговорень у Чернігівській міськраді створена робоча група, що розроблятиме план антикризових дій у Чернігові. До її складу увійшли депутати, заступники міського голови та Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, який її і очолив. До складу групи увійшов і ініціатор її створення В.СТУПАК.

План антикризових дій має передбачити суттєве зменшення закупівлі за бюджетні кошти імпортних споживчих товарів, заборону подальшого придбання тендерними комітетами підприємств, організацій та установ, що освоюють кошти міського бюджету, товарів іноземного виробництва (крім товарів, що належать до категорії "критичного імпорту"). На думку В.СТУПАКА, потрібно також звернутися до жителів міста через ЗМІ з роз’ясненням необхідності купувати товари та послуги саме вітчизняних і, в першу чергу, чернігівських товаровиробників, а також до суб’єктів підприємницької діяльності, їх керівників – з вимогою не допустити необґрунтованого скорочення кількості робочих місць.

Депутатський корпус УНП і в інших місцевих радах має намір запропонувати на найближчих сесіях обласних, міських та районних рад прийняти регіональний план антикризових заходів, зафіксований у проекті рішення "Про першочергові заходи, спрямовані на запобігання кризовим явищам в економічному розвитку території", розробленого представниками УНП.

Як повідомляв раніше УНІАН, міська влада Чернігова з 13 листопада почала розробляти план антикризових дій на місцевому рівні. Зокрема, проводяться консультації з керівниками промислових, будівельних підприємств, банків. "На рівні міста ми розуміємо необхідність підтримки місцевого виробника і працюватимемо над цим завданням", - сказав міський голова, наголосивши, що у промисловому комплексі Чернігова працюють понад 27 тис. мешканців міста. Пріоритети діяльності О.СОКОЛОВ вбачає у збільшенні попиту на продукцію місцевих підприємств, що дасть змогу зберегти робочі місця, доходи чернігівців та їх купівельну спроможність.