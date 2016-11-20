Благодійний ярмарок НАТО профінансує два гуманітарні проекти в Україні (фото)

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомила тимчасово виконуючий обов'язки голови місії України при НАТО Наталія Костенко.

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За її словами, Україна вже дев'ятий рік поспіль долучається до благодійної діяльності НАТО.

«Цьогорічний базар обрав два проекти в Україні - для благодійного фонду «Щаслива дитина», в рамках якого буде придбано хірургічне обладнання для дитячої обласної лікарні в Запоріжжі та для благодійного фонду «Заради дітей України», де фінансування буде спрямоване на заміну вікон у Центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів у Дніпропетровській області», - сказала Костенко.

На українському стенді можна придбати вітчизняні товари відомих торгівельних марок, вироби майстрів традиційних ремесел, таких, як відомий Петриківський розпис, новорічні ялинкові прикраси ручної роботи зі Львова, вовняні шкарпетки з Івано-Франківська, ляльки ручної роботи, дерев'яні скриньки для коштовностей, горілку, ковбасу та інше.

На іншому стенді у секції «національна кухня» гості благодійного ярмарку можуть скуштувати українські голубці, налисники з маком та сиром, запиваючи смачним узваром чи квасом. Для бажаючих також є й українська горілка.

В ярмарку беруть участь всі країни-члени та партнери НАТО.

Благодійний ярмарок НАТО започатковано в 1968 році під патронатом дружини генерального секретаря альянсу та дружини голови військового комітету.