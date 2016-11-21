"Продовження брехливого серіалу ФСБ": у Міноборони прокоментували чергове затримання "кримських диверсантів"

Про це заявив спікер Міноборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає "112 Україна".

"Зараз ми є свідками продовження брехливого серіалу авторства російського ФСБ під назвою "Куди не глянь – усюди вони". Це чергова серія, чергове затримання нібито "українських розвідників", - зазначив він.

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Також він додав, що російські спецслужби завжди вдавалися до стандартних прийомів для організації своєї роботи.

"Ми прогнозували, що це може продовжитися, оскільки це просто клондайк на півострові Крим. Зараз саме офіцери запасу, які залишилися ще до російської агресії й до окупації Криму, це люди, які давно завершили військову службу, вони займалися бізнесом, жили там, мали свої сім'ї. Тому немає дуже великої потреби спеціально щось шукати", - заявив спікер МОУ з питань АТО.

Як повідомляли росЗМІ, 21 листопада в окупованому Криму суд заарештував ще двох осіб, яких охрестили "українськими диверсантами". Один з них, як стверджують окупанти, — полковник Головного розвідуправління України Олексій Стогній, другий – український офіцер Гліб Шаблій.

Обидва були затримані й заарештовані минулого тижня, проте відомо про це стало тільки у понеділок, 21 листопада. Судове засідання відбулося в закритому режимі. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді арешту терміном на 2 місяці.

10 листопада у ФСБ Росії заявили, що днем раніше у Севастополі затримали "членів диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міністерства оборони України" - Дмитра Штиблікова, Олексія Бессарабова і Володимира Дудка.