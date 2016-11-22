Суд заарештував викрадачів колишнього ФСБшника Іллі Богданова

Про це йдеться в повідомленні прокуратури міста Києва.

Екс-депутату, як організатору злочину, судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін до 12.01.2017.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

Двом співучасникам злочину, які мали таємно перевезти І. Богданова через українсько-російський кордон, судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та цілодобового домашнього арешту. Зловмисникам інкримінують ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Встановлюються причетність інших осіб до вчинення вказаних злочинів.

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Учасників злочинної групи, очолюваної екс-депутатом Харківської облради, було затримано за результатами спільної спецоперації столичної прокуратури, ДВБ Нацполіції України та СБУ.

Як повідомляв УНІАН, до столичних правоохоронців звернулися друзі і знайомі Богданова і заявили, що останній раз спілкувалися з ним 12 листопада. З того часу на зв'язок він не виходив.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення Богданова за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

18 листопада Служба безпеки України спільно з Національною поліцією та Генеральною прокуратурою запобігла другій спробу викрадення і вбивства колишнього співробітника ФСБ РФ, а нині учасника АТО Іллі Богданова.