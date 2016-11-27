Втікач Азаров провів у РФ з'їзд "політемігрантів" і пригрозив повернутися в Україну

Прем'єр-міністр України часів Януковича Микола Азаров провів у Росії з'їзд "політемігрантів". Про це він написав у своєму Facebook.

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"Сьогодні відбувся з'їзд політемігрантів і політв'язнів України. Наше завдання - привернути увагу західної громадськості до політичних репресій, які проводять нинішні київські влади. Ми обов'язково повернемося в країну і будемо будувати нову Україну", - стверджує Азаров.

Як відомо, в серпні 2015 року в Москві оголошений в розшук українськими правоохоронцями колишній прем'єр-міністр Микола Азаров оголосив про створення "комітету порятунку України". Він же його очолив.

На прес-конференції організатори розповсюдили "відозву" до українського народу, в якому викладався план дій по врегулюванню ситуації в Україні і "оголошувалася готовність комітету взяти на себе відповідальність за долю України".

Зокрема, в документі ігнорувався факт російського вторгнення на Донбас і Крим, і стверджувалося, що "країна втягнута в громадянську війну".

"Для злочинців, які влаштували збройний держпереворот, використовуючи справедливий народний гнів, людське життя не має ніякої цінності", - зазначили автори документу.

При цьому в комітеті використовуються класичні російські пропагандистські штампи: "Україну перетворили на нацистську державу. Бандерівців зробили героями. Над країною нависла задушлива атмосфера страху". Даний комітет хотів вимагати дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів.

На пост президента пропонували регіонала Володимира Олійника.

Серед першочергових рішень було "припинення боротьби з російською агресією".