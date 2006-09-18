Невідомі намагались підпалити будинок голови сільради

У селі Великий Кучурів Сторожинецького району Чернівецької області минулої ночі невідомі зловмисники за допомогою вибухової суміші намагались підпалити будинок, у якому проживає сільський голова Микола ЄРІЧУК.

Як повідомив УНІАН керівник Центру громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області В’ячеслав ХАБАЙЛО, невідомі спочатку розбили об стіну будинку півлітрову банку з легкозаймистою рідиною і за допомогою факела запалили. За його словами, господар самотужки ліквідував загоряння і викликав міліцію.

Отримавши сигнал, на місце події виїхала оперативна група УМВС на чолі з керівником буковинської міліції Василем ВАСИЛОВИМ та начальником обласного УБОЗу Сергієм ГОРБАТЮКОМ, яка, під час огляду приміщення виявила у будинку дві півлітрових скляні банки з рідиною, схожою на дизельне пальне, які були закинуті у хату через розбиті вікна. Крім цього, на подвір’ї біля хати сільського голови міліція виявила ще чотири аналогічних місткості.

Міліція розглядає різні версії злочину, в тому числі на особистому ґрунті. Село В.Кучурів прилягає до Чернівців, де йде активна приватна забудова.

В.ХАБАЙЛО також зазначив, що за попередніми даними злочин кваліфікують за ст. 194 ч.2 КК України („Умисне нищення або пошкодження майна шляхом підпалу”), яка передбачає позбавлення волі від 3 до 15 років.