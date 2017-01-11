Бенкет під час чуми: в НБУ роздають премії у сотні тисяч гривень за "особисту думку"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст 1+1 Олександр Дубинський.

Так, він опублікував скрін відповіді члена ради НБУ Мілованова на питання, за що йому заплатили 700 тисяч гривень за листопад-грудень 2016 року.

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"Поки особисто я витратив дуже багато часу в листопаді та грудні на привернення уваги до питання інфляційного таргетування та захисту цього режиму від пропонованих альтернатив (продуктивні емісії, запуск економіки за допомогою НБУ тощо). Також я витратив час, коли складав особисту думку про те, що насправді відбувається/сталося з Приватом і що відбувається з іншими банками, як приймаються рішення про визнання їх неплатоспроможними і т. д.", - обґрунтував свою "премію" Мілованов.

Новий склад ради НБУ, який був сформований у кінці жовтня 2016 року, отримав 2 млн грн грошової винагороди. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, передає Ліга.

Голова ради Богдан Данилишин 22 грудня 2016 року задекларував отримання від НБУ 194,811 тис. грн у формі "винагороди члена ради НБУ". А 28 грудня він повідомив про отримання ще 154,85 тис. грн (сумарно 349,661 тис. грн).

Віктор Козюк 22 грудня повідомив про отримання 174,305 тис. грн, а 30 грудня - ще 138,55 тис. грн (312,855 тис. грн). Такі ж суми задекларували Віра Ричаківська, Василь Фурман і Олена Щербакова.

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Відповідних даних від заступника глави ради НБУ Тимофія Мілованова в реєстрі немає.

За новою редакцією закону "Про Національний банк", за виконання своїх функцій рада отримує инагороду за рахунок НБУ. Це не стосується тільки голови Нацбанку Валерії Гонтарєвої, яка також входить до ради.

Розмір щорічної винагороди члена ради не може бути вищим від чотирикратного максимального розміру зарплати члена правління Нацбанку.

Методика визначення винагороди членів ради НБУ була прийнята його рішенням N1 9 грудня 2016 року, але досі не опублікована.