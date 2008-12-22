В стрімкому падінні гривні винні умови кредиту МВФ?

На стрімке падіння курсу гривні впливають умови надання Україні стабілізаційної позики від Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, таку думку висловив ізраїльський фінансовий оглядач Німрод ГАЛЬПЕРН на сторінках впливового ділового видання “The Marker”.

Аналізуючи коливання курсу гривні, Н.ГАЛЬПЕРН зазначив, що Національний банк України вдається до постійного підвищення ставки рефінансування. Однак бажаних результатів ця тактика не приносить й навіть загрожує анулюванням урядових гарантій.

Починаючи від липня, наголошує експерт, реальний рівень знецінення гривні сягнув 46%. Ситуація настільки складна, що, на думку аналітика, повернути її на краще не зможе навіть “сізіфова праця” українського уряду.

Як зазначив Н.ГАЛЬПЕРН, одним з найсерйозніших впливів на курс гривні є вимога МВФ не допускати до кінця року зменшення більше ніж на 4% золотовалютних резервів України, які нині становлять майже 33 млрд. доларів.

“Унаслідок цього Київ втратив основні важелі підтримки національної валюти на внутрішньому та світовому ринках. Крім того, це значно обмежує можливості українського уряду приборкати подальший обвал гривні”, - підсумував аналітик.

Як повідомляв УНІАН, МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту stand-by на суму близько 16,4 млрд. доларів для подолання проблем, пов`язаних з економічною кризою.

У листопаді Україна отримала перший транш кредиту на суму 4,5 млрд. доларів.