В Україні планують скоротити кількість державних святкових вихідних (аудіо)

Таку інформацію озвучив директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, передає Радіо Свобода.

Згідно з проектом, 8 березня пропонують позбавити статусу святкового вихідного дня, так само вчинити і щодо 1 травня. А от вихідний 9 травня перенести на 8 травня, щоб разом із Європою вшановувати пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Так в Україні продовжують взятий на декомунізацію курс, зазначає В’ятрович. Загалом планують зменшити кількість державних святкових вихідних з 11 до 9.

На державному рівні мають відзначатися ті свята, які знаменують визначні події для України, а не ті, які лишилися від радянського минулого, вважає директор Українського інституту національної пам’яті.

Після того, як проект закону пройде громадське обговорення, його розглянуть та підправлять в Кабміні, а далі спрямують до Ради. В’ятрович переконаний, що підтримка у парламенті буде.

"Те, що ці свята є вихідними – це суто радянська традиція. І в цьому легко переконатись, якщо подивитись, в яких країнах це досі відзначається. 8 березня є вихідним лише в близько 15 країнах світу. Натомість для того, аби проводити день із родиною, ми пропонуємо ввести День сім’ї і вихідний кожної другої п’ятниці вересня. 2 травня – це взагалі українське ноу-хау, тому що в цей день немає жодного свята. Що стосується 1 травня, Дня солідарності трудящих, попри те, що він відзначається у великій кількості країн, лише в пострадянських державах він є вихідним", – пояснив він.

Читайте такожСкасувати вихідні, а не свято: В’ятрович пояснив "декомунізацію" 8 березня та 9 травня

В Інституті національної пам’яті пропонують натомість додати такі вихідні: Шевченків день (9 березня), День сім’ї (друга п’ятниця вересня). А також відмовитися від практики перенесення свят, якщо вони випадають на суботу та неділю (крім Нового року, Різдва і Великодня).

Загалом же кількість державних святкових вихідних на рік хочуть скоротити з 11 до 9. Якщо ж не скасувати, то 11 державних святкових вихідних в Україні перетворюються на 15-20, зауважує В’ятрович.

У комітеті Верховної Ради з питань культури та духовності готові розглянути проект максимально швидко, щойно він надійде, зауважує його голова Микола Княжицький.

"Я тут не бачу взагалі великих проблем чи катастроф. Що стосується спекуляцій щодо того, що хтось пропонує не святкувати День перемоги, то йдеться про перенесення вихідного дня і вшанування жертв Другої світової війни лише на один день, разом з Європою, з 9 на 8 травня. Щодо скасування вихідних на 8 березня та 1 травня – не бачу жодної катастрофи. Хто хоче це робити, мають повне право. Але це не зовсім святкові дні, в нашій традиції вони стали святковими. 8 березня – це День солідарності і боротьби за права жінок. За ці важливі речі можна боротися постійно, 8 березня теж, і не обов’язково в цей день пити горілку і не ходити на роботу. Те саме стосується і 1 травня", – наголошує він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть "декомунізувати" 8 березня та 9 травня: вже розроблено проект закону "Про державні свята в Україні".