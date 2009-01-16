У Запоріжжі близько 100 тисяч людей сидять без питної води

У Запоріжжі жителі Хортицького району міста, де живуть більше 100 тис. осіб, щонайменше на добу залишилися без питної води через аварію в мережах комунального підприємства "Водоканал", що здійснює водопостачання на території Запоріжжя.

Як повідомили УНІАН у керівництві підприємства, причиною обмеження водопостачання став порив на водогоні діаметром 1 200 мм.

"Сьогодні близько 8.30 ранку в районі Верхньої Хортиці стався порив на водогоні діаметром 1 200 мм, внаслідок чого жителі Хортицького району практично повністю втратили централізоване водопостачання: якщо раніше воду подавали водогоном 1 200 мм і обвідною трубою діаметром 800 мм, то зараз водопостачання здійснюється тільки обвідною трубою, внаслідок чого тиск у водогоні суттєво знизився", - повідомили в КП "Водоканал", зазначивши, що, проте, всі дитячі садки, лікарні та інші установи, розташовані в будівлях, які мають не більше 3-х поверхів, водою забезпечені.

"Для людей, які живуть (працюють) у будівлях більшої поверховості водопостачання буде відновлено в повному обсязі тільки після закінчення всіх ремонтних робіт, орієнтовний термін закінчення яких – 8.00 17 січня" - повідомили на підприємстві.

За попередніми даними, причиною пориву на водогоні цього разу став зсув ґрунту.