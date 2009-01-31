Погода на 1 лютого

Завтра, 1 лютого, на території України очікується хмарна погода, невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, на сході помірний сніг; у південній частині мокрий сніг і дощ, в Криму та Приазов`ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу (вночі в Криму місцями сильні опади).

На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° морозу, в Карпатах 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті 1-6° тепла; у південних областях протягом дроби від 3° морозу до 3° тепла, в Криму протягом доби 0-6° тепла.

Завтра у Києві та області хмарно з проясненнями, невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура в області вночі 2-7°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 4-6°, вдень 2-4° морозу.