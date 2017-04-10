Фрагменти з підручників і цілі статті: Яценюка звинуватили у плагіаті дисертації (фото)

Дисертація "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні", із якою Арсеній Яценюк здобував учений ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, та яку він захистив 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми, містить фрагменти досліджень інших людей без відповідного позначення. Про це доктор філософських наук і завідувач кафедри культурології Тетяна Пархоменко пише у своїй колонці на "Українській правді".

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"Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем’єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за виключенням одного-двох речень) її основної частини (с.4 -165) – містять тексти без посилань на їх справжніх авторів. І це – не рахуючи 7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування: відсутність лапок при буквальному відтворенні тексту, із поодинокими посиланнями, у т.ч. фейковими", - йдеться у матеріалі.

Оскільки ці тексти були оприлюднені (захист дисертації є публічною процедурою) під іменем особи (А. Яценюк), яка не є їх автором, то згідно зі ст.50 пункт в) Закону України "Про авторське право і суміжні права" вони підпадають під визначення плагіату.

Автор колонки помітила, що значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем’єра становлять запозичення із навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" (К.:Атіка, 1999) і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (К.: КНЕУ,1999). Другий підручник редагував А.М. Мороз – перший опонент Яценюка на захисті.

Як відзначає Пархоменко, тексти з посібника "Банківське право. Українське та європейське" без посилань на авторів розмістились на 18 сторінках дисертації, 14 з яких складаються з них повністю або за виключенням одного речення. Вони становлять дві третини підрозділу 1.1. дисертації.

Практично повністю, разом із таблицями та графіками, перейшла до дисертації Яценюка стаття О. Шлапака, В. Пушкарьова, Г. Карчевої "Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціювання і розвитку банків у 2020 році", надрукована у Віснику НБУ №3 за 2003 рік. Вона склала майже увесь підрозділ 2.2. "Організація попереднього контролю. Аналіз фінансово-економічної діяльності банківської системи України" (с. 65-84).

"Навряд чи Арсеній Петрович забув, що це не його тексти. Про це свідчать звороти, які ним або копіюються разом із запозиченими фрагментами: "на наш погляд", "на нашу думку", або вставляються у чужі тексти: "на нашу думку", маркуючи таким чином його (псевдо) авторство", - відзначає авторка матеріалу.

Науковець виявила, що тексти "без посилань на авторів" наповнюють не лише дисертацію і автореферат екс-прем’єра: "Вони присутні, до прикладу, у його статті "Обґрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду" – Вісник Української Академії банківської справи – 2003 – №1 – с. 3-7, яка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право. Українське та європейське" і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (1999)".

Пархоменко заявила, що після її відвідування електронної сторінки бібліотеки УАБС, на якій розміщувався збірник із цієї статтею Яценюка, посилання було заблоковано, а цю ж статтю, розміщену до того в Інтернеті було прибрано.