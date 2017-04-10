Фрагменти з підручників і цілі статті: Яценюка звинуватили у плагіаті дисертації (фото)

17:27, 10 квітня 2017
Суспільство
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У кандидатській дисертації екс-голови уряду помітили значну частину текстів інших авторів без відповідного посилання.

Арсеній Яценюк / REUTERS

Дисертація "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні", із якою Арсеній Яценюк здобував учений ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит, та яку він захистив 3 червня 2004 року в Українській академії банківської справи міста Суми, містить фрагменти досліджень інших людей без відповідного позначення. Про це доктор філософських наук і завідувач кафедри культурології Тетяна Пархоменко пише у своїй колонці на "Українській правді".

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"Ознайомлення з повним текстом дисертації екс-прем’єра Яценюка дозволяє стверджувати: 70 сторінок (з яких 39 повністю або за виключенням одного-двох речень) її основної частини (с.4 -165) – містять тексти без посилань на їх справжніх авторів. І це – не рахуючи 7 сторінок буквального перекладу з англійського оригіналу, наведеного з порушенням правил цитування: відсутність лапок при буквальному відтворенні тексту, із поодинокими посиланнями, у т.ч. фейковими", - йдеться у матеріалі.

Фрагмент із буквальним перекладом без лапок / life.pravda.com.ua

Оскільки ці тексти були оприлюднені (захист дисертації є публічною процедурою) під іменем особи (А. Яценюк), яка не є їх автором, то згідно зі ст.50 пункт в) Закону України "Про авторське право і суміжні права" вони підпадають під визначення плагіату.

Автор колонки помітила, що значну частину "текстів інших авторів без відповідного посилання" в дисертації екс-прем’єра становлять запозичення із навчального посібника "Банківське право. Українське та європейське" (К.:Атіка, 1999) і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (К.: КНЕУ,1999). Другий підручник редагував А.М. Мороз – перший опонент Яценюка на захисті.

Як відзначає Пархоменко, тексти з посібника "Банківське право. Українське та європейське" без посилань на авторів розмістились на 18 сторінках дисертації, 14 з яких складаються з них повністю або за виключенням одного речення. Вони становлять дві третини підрозділу 1.1. дисертації.

тексти з посібника

Практично повністю, разом із таблицями та графіками, перейшла до дисертації Яценюка стаття О. Шлапака, В. Пушкарьова, Г. Карчевої "Фінансовий стан, тенденції та проблеми функціювання і розвитку банків у 2020 році", надрукована у Віснику НБУ №3 за 2003 рік. Вона склала майже увесь підрозділ 2.2. "Організація попереднього контролю. Аналіз фінансово-економічної діяльності банківської системи України" (с. 65-84).

"Навряд чи Арсеній Петрович забув, що це не його тексти. Про це свідчать звороти, які ним або копіюються разом із запозиченими фрагментами: "на наш погляд", "на нашу думку", або вставляються у чужі тексти: "на нашу думку", маркуючи таким чином його (псевдо) авторство", - відзначає авторка матеріалу.

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Науковець виявила, що тексти "без посилань на авторів" наповнюють не лише дисертацію і автореферат екс-прем’єра: "Вони присутні, до прикладу, у його статті "Обґрунтування принципів і стандартів банківського регулювання та нагляду" – Вісник Української Академії банківської справи – 2003 – №1 – с. 3-7, яка майже повністю складається з вже відомих текстів посібника "Банківське право. Українське та європейське" і підручника "Національний банк і грошово-кредитна політика" (1999)".

Пархоменко заявила, що після її відвідування електронної сторінки бібліотеки УАБС, на якій розміщувався збірник із цієї статтею Яценюка, посилання було заблоковано, а цю ж статтю, розміщену до того в Інтернеті було прибрано.

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Теги: #Яценюк#плагіат#дисертація