Генпрокурор США має намір відшукати винуватців світової кризи

Генеральний прокурор США Ерік Холден має намір привернути до відповіді фінансистів Уолл-стріт, чиї спекуляції та порушення спричинили світову фінансову кризу. Міністерство юстиції США проведе розслідування і "примусить винних нести відповідальність", заявив Е.Холден журналістам після свого вступу до посади. Утім, генпрокурор зазначив, що його відомство зовсім не збирається влаштовувати "полювання на відьом", передає Associated Press.

Громадськість в Америці і за її межами покладає на Уолл-стріт чималу частку відповідальності за виникнення глобальної фінансової кризи. Негативне ставлення американців до фінансових корпорацій тільки посилилося, після того, як адміністрація колишнього президента США Джорджа Буша витратила сотні мільярдів доларів на порятунок банків в 2008 р. При цьому з`ясувалося, що попри катастрофічне становище багатьох компаній, їх топ-менеджери продовжували одержувати солідні бонуси і винагороди.

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