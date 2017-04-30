Фан-зону Євробачення у Києві показали з висоти пташиного польоту (відео)

Журналісти за допомогою квадрокоптера зняли з повітря процес підготовки офіційної фан-зони Євробачення-2017 в Києві.

На кадрах можна побачити, як від вулиці Прорізної до вулиці Богдана Хмельницького будують євроселище (Eurovision Village), яке повинне бути готовим до 4 травня і простоїть до 14 числа. Тут будуть приймати шанувальників конкурсу, закордонних гостей та українських знаменитостей.

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Також тут зводиться друга за розмірами сцена Євробачення-2017, на якій виступлять учасники конкурсу та українські виконавці.

На 13 тисячах квадратних метрів, які займе фан-зона, будуть розташовані екрани для перегляду трансляцій конкурсу, кафе, фуд-корти та розважальні стенди. Вхід для охочих безкоштовний.

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2017 після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі в 2016 році в Стокгольмі, виступивши з піснею "1944" про трагедію кримськотатарського народу.

Півфінали конкурсу відбудуться в Києві 9 і 11 травня, фінал – 13 травня.