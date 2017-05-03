У Києві поховали легендарного українського поета Бориса Олійника (фоторепортаж)

Сьогодні у Києві поховали легендарного українського поета Бориса Олійника.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України в Facebook.

Зазначається, що похоронне богослужіння (панахида) за померлим відбулося у Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Після цього церемонія прощання відбулася в Клубі Кабінету міністрів.

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«Це дуже показово, що вшанувати пам'ять видатного українського поета Бориса Олійника прийшло так багато людей. Сьогодні, ми віддаємо шану особистості, яка уособлює в собі цілу епоху. Попри складні суспільно-політичні умови, які супроводжували його впродовж усього життя, він все ж таки зміг зберегти себе як великого поета, як особистість, що відстоювала свої власні переконання», - сказав під час церемонії прощання міністр культури Євген Нищук.

«Борис Олійник пішов від нас, проте його вірші невмирущі. Вічна йому пам'ять», - додав міністр.

Відомого поета поховали на Байковому кладовищі.

***Видатний український поет, Герой України, член НАНУ, голова Українського фонду культури, почесний академік Академії мистецтв України, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка (2005-2015), член правління Національної спілки краєзнавців України, відомий державний діяч Борис Олійник помер 30 квітня, на 82-му році життя після важкої і тривалої хвороби.