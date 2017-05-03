Прокуратура оскаржить звільнення під заставу чиновників ДПСУ, які отримали великий хабар при спорудженні "Євростіни"

Військова прокуратура оскаржить рішення суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави викритим на півмільйонному хабарі службовим особам управління будівництва Державної прикордонної служби України.

Як повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України, вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України.

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«У суді військова прокуратура наполягала на взятті вказаних осіб під варту. Втім суд призначив лише внесення застави в розмірі 320 тис. грн. Військова прокуратура не погоджується з обраним запобіжним заходом та оскаржуватиме це рішення», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Києві службових осіб управління будівництва Держприкордонслужби було викрито на хабарі. За даними прокуратури, в лютому вказані військовослужбовці висунули вимогу директору одного з приватних товариств щодо передачі їм неправомірної вигоди в сумі 530 тис. грн за нестворення перешкод під час виконання договору на будівництво окремих елементів об’єкту «Євростіна», у тому числі шляхом непідписання актів виконаних робіт, що послужить підставою для розірвання договору.

Суму неправомірної вигоди передавали в два етапи. Під час передачі другої частини коштів у розмірі 330 тис. грн одного з військовослужбовців було затримано. Правоохоронці встановлювали місця знаходження інших військовослужбовців, причетних до злочину.