Читачі УНІАН віддають перемогу на Євробаченні представнику Італії – опитування (відео)

У п’ятницю, 12 травня, коли вже були відомі результати обох півфіналів Євробачення, УНІАН вирішив поцікавитись у читачів, в чию перемогу на конкурсі вони вірять найбільше. До фіналу залишається всього кілька годин, і ми підбиваємо підсумки опитування на сайті.

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Отже, найзапекліша боротьба розігралась між тими, хто згоден з попередніми прогнозами букмекерів та ставить на перемогу італійця Франческо Габбані (22%), і ... жартівників, які проголосували за Йосипа Кобзона - їх 18%.

16% наших читачів попри все вірять у перемогу українців O.Torvald. Ще стільки ж – у когось із аутсайдерів.

14% читачів УНІАН нудить від Євробачення - тільки й чекають, коли це свято музики скінчиться.

На перемогу зворушливого співака із Португалії Сальвадора Собрала сподіваються 12% опитаних. І з ними згодні букмекери – за добу до конкурсу вони змінили прогноз і також ставлять на португальця із піснею Amar pelos dois.

Не до Євробачення нашим співвітчизникам у зоні бойових дій на Донбасі. Тут конкурсом цікавляться всього 2% опитаних.

У букмекерських конторах оновили котирування фіналістів. Тому головним претендентом на перемогу в Євробаченні-2017 тепер вважається представник Португалії Сальвадор Собрал. На його перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 2,5. На другому місці - представник Італії Франческо Габбані, далі йде болгарин Крістіан Костов, на четвертому місці - Бельгія. Закриває ТОП-5, згідно з прогнозами букмекерів, Британія. Раніше фаворитом Євробачення-2017 вважався італієць Франческо Габбані, саме йому букмекери прогнозували перемогу. Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні, 13 травня, о 22:00 відбудеться фінал Євробачення-2017. На сцену цього вечора вийдуть 26 учасників пісенного конкурсу.