Живемо найменше і вмираємо найбільше

Тривалість життя в Україні залишається найнижчою в Європі, а смертність – найвищою, заявив сьогодні на міжнародному семінарі «Смертність в країнах колишнього СРСР п`ятнадцять років по тому: що змінилося?» заступник міністра праці і соціальної політики України Микола СОЛДАТЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, демографічні процеси в Україні сьогодні залежать як від якості життя, так і від економічних процесів, які проводяться нинішньою владою.

Як нагадав заступник міністра, «перший сигнал про те, що народжуваність в Україні нижча, ніж смертність, українські власті отримали ще в 1991 році». «Але цей та й інші подібні сигнали не знайшли тоді належної реакції з боку властей», - констатував він.

За словами М.СОЛДАТЕНКА, лише завдяки ученим-демографам українські чиновники прийняли програму по боротьбі з бідністю, концепцію демографічного розвитку, а також стратегію щодо поліпшення демографічної ситуації в Україні. «На сьогодні із зростанням доходів, виплатою допомоги матерям у зв`язку з народженням дітей ми можемо констатувати, що коефіцієнт народжуваності дещо підвищився», - сказав він.

М.СОЛДАТЕНКО також визнав, що без поліпшення умов життя населення України, вирішення екологічних питань, міграційних проблем змінити демографічне становище на краще найближчим часом буде неможливо.

Як повідомляв УНІАН, організаторами міжнародного семінару на тему: «Смертність у країнах колишнього СРСР п`ятнадцять років по тому: що змінилося?» в Києві виступили Інститут демографії і соціальних досліджень НАН України, Національний інститут досліджень Франції, Німецький інститут демографічних досліджень ім. Макса Планка, Міжнародний союз з вивчення населення, а також Фонд народонаселення ООН.

Семінар проводиться 12-14 жовтня в «Президент-отелі» в Києві. Передбачається, що його учасники ознайомляться і проаналізують причини смертності в колишніх республіках СРСР, а також різні аспекти і тенденції, пов`язані з демографічними процесами.