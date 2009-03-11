Нафтогаз не показав, як витратить мільярд - Кабмін затвердив фінплан НАК

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив фінансовий план НАК «Нафтогаз України» з профіцитом 3,8 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що документ ще допрацьовуватиметься і очікуваний профіцит бюджету може бути збільшено до 4,3-4,7 млрд. грн.

І.УМАНСЬКИЙ уточнив, що цей профіцит розраховано без урахування закачування газу в сховища в 2009 році: «Фінплан з профіцитом, але профіцит не враховує необхідні закачування газу в сховища на наступний період».

Коментуючи інформацію про те, що очікувалося ухвалення фінплану НАК з дефіцитом, в.о. міністра фінансів сказав, що такий дефіцит міг бути з урахуванням коштів з оплати закачуваного у сховища газу. Виходячи з цього, І.УМАНСЬКИЙ зазначив, що для закачування газу в міжсезонні НАК «Нафтогаз» треба буде залучити додаткові засоби.

«Те, що ми вважаємо за правильне – необхідно включити до бюджету «Нафтогазу» витрати із залучення ресурсу і зберігання, але не на саму закупівлю і закачування газу», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Він наголосив, що у НАК «Нафтогаз» достатньо і своїх резервів для того, щоб фінплан був з профіцитом. «Ми вважаємо, що там (НАК «Нафтогаз України») є ще резерви. В першу чергу це внесення до статутного фонду "Чорноморнафтогазу", це 500 млн. грн. і близько мільярда – виробничо-інвестиційних витрат, які "Нафтогаз" не розписав і не показав конкретний напрям використання. Ми з`ясовуватимемо доцільність тих або інших витрат», - сказав І.УМАНСЬКИЙ. За його словами, якщо будуть враховані пропозиції Мінфіну, то профіцит НАК можна буде збільшити сумою небагато більшою ніж 1 млрд. грн.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.