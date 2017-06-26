26 червня, майже одночасно у 190 містах80 країн світу відбулися публічні акції у рамках глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики «ПІДТРИМАТИ, НЕ КАРАТИ!» (Support. Don’t Punish).

Київ традиційно приєднався до світового тренду - сьогодні на майдані Незалежності відбулась акція-ілюзіон «Граблі української наркополітики!», у рамках якої пересічні наркоспоживачі, громадські активісти та правозахисники представляли реальні картини та вигаданих персонажів, що мають стосунок до «війни з наркотиками» та катувань наркозалежних в Україні.

Серед чисельних «героїв» імпровізованого ілюзіону найбільш популярними були:

скелет у формі працівника міліції, що загинув від «ходіння по граблях»;

поліцейський, що прямує по асфальту на дерев’яних лижах;

наркозалежний у протигазі, ноги якого замуровано у корито з бетоном;

лікарі та медсестри, що лікують від наркозалежності електричним струмом та гіпнозом;

«працівники спецслужб», які підкидають людям наркотики.

Учасники дійства закликали відмовитися від безглуздої «війни з наркотиками», яка у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, зводиться до кримінального переслідування хронічно залежних людей.

«Ходіння по власних граблях – це національна традиція в Україні! Репресивна державна наркополітика неефективна, правоохоронна система, у т.ч. нова поліція, продовжує «їхати по асфальту» на репресивних радянських дерев’яних лижах або фактично закатувати хворих людей катком в асфальт. Кожен десятий ув’язнений відбуває покарання за «наркозлочини», у 2016 році понад 5 тисяч людей було засуджено за зберігання наркотиків у такій кількості, яка у більшості європейських країн взагалі не вважається кримінальним правопорушенням. При цьому організований наркобізнес ніхто не чіпає. Через неадекватно низькі «пороги» притягнення до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків («таблиці розмірів», встановлені Міністерством охорони здоров’я України), рівень криміналізації наркозалежних людей в Україні у 200-600 разів вищий, ніж у Німеччині, Чехії, Іспанії або Португалії», - cтверджує Павло Скала, представник Альянсу громадського здоров’я, експерт з наркополітики та національний координатор кампанії «Support. Don’t Punish» в Україні.

«Безвіз вже є, а гуманної наркополітики досі немає! В результаті тривалої війни з нами - наркозалежними людьми - сотні мільйонів гривень, зібраних з платників податків, продовжують витрачатися на консервацію репресивної моделі, тюрми перетворилися на інкубатори інфекційних захворювань, де ув’язнені помирають переважно від СНІДу та туберкульозу, а в країні не вщухають епідемії соціально-небезпечних хвороб, для боротьби з якими у держави не вистачає власних фінансових ресурсів. Сьогодні у цій акції з відкритими обличчями або у масках беруть участь десятки наркозалежних людей, яких в Україні налічується майже 350 тисяч, а у світі - понад 12 мільйонів», - заявив Антон Басенко, співкоординатор національної кампанії, лідер Українського об’єднання людей, які живуть з наркозалежністю (UkrPUD), інвалід 2-ої групи з понад 20 річним стажем вживання наркотиків, один з перших пацієнтів замісної підтримувальної терапії в Україні.

Учасники заходу стверджували, що вже більше трьох років до питання наркополітики не цікавлять уряд. Відповідно до останніх змін у законодавстві, відповідальною за цей напрямок, у т.ч. за координацію «боротьбу з наркобізнесом», є Державна служба лікарських засобів. Напередодні, після оприлюднення Всесвітньої доповіді ООН щодо наркотиків за 2017 рік, стало відомо, що Україна відзвітувалася про нібито знищені 7,5 мільйонів рослин коноплі (канабісу), та протягом п’яти років за цим «показником» займає друге місце у світі (після США), що, на переконання експертів, є зухвалою фальсифікацією державної статистики.

«Підтримати, не карати!» Під супровід ритмічного речитативу імпровізованого репу, що лунав з динаміків на головній площі столиці України, костюмовані герої та учасники акції закликали дотримуватися курсу на лібералізацію наркополітики, затвердженого відповідною урядовою державною стратегією ще у 2013 році, декриміналізувати (скасувати кримінальну відповідальність) зберігання наркотиків для особистого вживання, ефективно витрачати кошти платників податків, кардинально переглянути граничні розміри та привести їх до загальноєвропейського рівня.

Контактні особи/національні співкоодинатори акції:

Антон Басенко, тел. 0999551680, e-mail: basenko@aph.org.ua

Павло Скала, тел. 0503825178, e-mail: skala@aph.org.ua