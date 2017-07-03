Мінкульт звернеться в ЮНЕСКО щодо виставки в Москві артефактів з Криму

Міністерство культури України звернеться до ЮНЕСКО та інші міжнародні організації, у зв'язку з проведенням в Державному музеї образотворчих мистецтв імені Пушкіна в Москві виставки "Пантікапей і Фанагорія. Дві столиці Боспорського царства". Про це повідомляє прес-служба відомства.

Проведення російськими фахівцями археологічних робіт у Криму, а також організація виставок історичних артефактів порушує українське законодавство і положення міжнародного права.

"Міністерство культури підкреслює, що об'єкти, розташовані в Автономній Республіці Крим, мають винятковий статус об'єктів культурної спадщини України", - заявили в міністерстві культури.

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"Відповідно до статті 32 "Рекомендації, що визначають принципи міжнародної регламентації археологічних розкопок" від 05.12.1956 у випадку збройного конфлікту, держави-члени ЮНЕСКО, окупували територію тієї або іншої держави, повинні утримуватися від проведення археологічних розкопок на окупованій ними території", - підкреслили у відомстві.

Раніше УНІАН повідомляв, що в окупованому Криму російські військові відбирають у місцевих жителів землі.