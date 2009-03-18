Виробництво в Україні: експерт знайшов привід для оптимізму

Зростання промисловості у лютому до січня свідчить про наявність потенціалу відновлення виробництва, але ситуація залишається складною, Про це заявив у коментарі УНІАН директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

За часів економічної кризи будь-які статистичні данні завжди сприймаються досить емоційно, а висновки експертів незалежно від їх тональності піддаються суворій критиці, і це цілком зрозуміло, відзначив він.

Що стосується поточних даних щодо обсягів промислового виробництва в Україні за лютий 2009 року, то, за словами І.БУРАКОВСЬКОГО, їх слід аналізувати в двох аспектах.

Як відзначив експерт, по-перше, в місячному вимірі (лютий до січня) ми маємо приріст на 5,4%, тоді як в січні промислове виробництво скоротилось на 16,1%, порівняно з груднем 2008 року, причому позитивне зростання в діапазоні від 0,4% (видобуток паливно-енергетичних корисних копалин) до 35,5% (виробництво гумових та пластмасових виробів) продемонстрували практично всі галузі. Скорочення виробництва продовжилось в секторі виробництва коксу та продуктів нафтопереробки (мінус 7%) та у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води (мінус 4,4%).

"Ризикну висловити припущення про те, що ці цифри свідчать про наявність потенціалу відновлення виробництва після негативних внутрішніх та зовнішніх шоків, яких зазнала економіка України в січні 2009 року (наприклад, відключення газу промисловим споживачам, свята тощо)", - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

По-друге, в річному вимірі, тобто лютий 2009 року до лютого 2008 року, промислове виробництво скоротилось на 31,6% (в січні – на 34,1% - в річному вимірі). В цілому за січень-лютий промислове виробництво скоротилось на 32,8%. Таким чином, можна говорити про певне гальмування спаду, хоча ситуація в економіці України продовжує залишатись складною. Більш повні та розгорнуті оцінки економічної динаміки можна буде дати за результатами першого кварталу 2009 року, говорить експерт.

Що стосується перспектив повноцінного відновлення економічного зростання України, то вони значною мірою визначаються тим, як складатиметься ситуація на світових товарних та фінансових ринках, адже поточна українська економічна динаміка в цілому відповідає поточним світогосподарським тенденціям, відзначив І.БУРАКОВСЬКИЙ.