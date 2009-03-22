У Рівному вирішили зробити як у Швеції

У Рівному розроблятимуть стратегію переходу на альтернативні джерела енергії за прикладом Швеції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили на прес-конференції голова облдержадмінстрації Віктор МАТЧУК і міський голова Рівного Володимир ХОМКО, які повернулися з відрядження зі Щвеції, де вивчали цей досвід на запрошення Королівського технологічного інституту (КТІ).

За словами В.МАТЧУКА, після оформлення техніко-економічного обгрунтування проекту буде підписано відповідний меморандум між Рівним та КТІ щодо розробки цієї стратегії. Значна частина коштів на впровадження проекту має надійти зі Швеції в якості гранту шведського уряду Україні, загальна вартість якого становитиме 74 млн. євро.

В.МАТЧУК та В.ХОМКО висловили захоплення фантастичним як для українських реалій повсюдним використанням альтернативних джерел енергії у Швеції, Тому, на їхнє переконання, в Україні і, зокрема, на Рівненщині, є всі умови для застосування шведського досвіду.

Першим кроком на цьому шляху стане спорудження у Рівному нових очисних споруд, де буде використано енергію стічних і каналізаційних вод для виробництва теплової та електричної енергії (цей проект планують «запустити» в обласному центрі через 2 роки), повідомили керівники. Наступним етапом, за їхніми словами, стане будівницттво підприємства з переробки сміття, що буде також використано для виробництва додаткової енергії, зокрема, біопального для автомобілів та газових котлів.

Головними проблемами у впровадженні іноземного досвіду з налагодження альтерантивних джерел енергії, вивевзення та утилізації побутових відходів було названо психологічний фактор, адже «чимало українських громадян ще не звикли підпорядковувати особисті інтереси інтересам громади, не вміють і подекуди не бажають економити енергію, дбати про чистоту довкілля, дбайливо ставитись до побутових відходів».

Міський голова Рівного В.ХОМКО також повідомив, що вже найближчими днями в обласному центрі для сортування, збирання і вивевезення побутового сміття буде залучено дві фірми: одна - київська, друга - чеська), що зекономить кошти для міської казни, які планувалося використати для закупівлі нового автотранспорту для комунального господарства.