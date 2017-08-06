Посол України закликав виключити фронтмена Scooter зі складу журі німецького шоу
Прокуратура України має намір допитати музикантів групи Scooter, які виступали в окупованому Криму.
Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав організаторів німецького шоу DSDS ("Німеччина шукає супер-зірку") виключити зі складу журі соліста групи Scooter Ейч Пі Бакстера через його незаконне відвідування окупованого Росією Криму.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Закликав організаторів кастинг-шоу #DSDS виключити з журі H. P. Baxxter, який злісно порушує закони іншої держави", - заявив Мельник.
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Як повідомляв УНІАН, проти групи Scooter порушили кримінальну справу за виступ в Криму.
Прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик заявила, що прокуратура України має намір допитати музикантів групи Scooter, які виступили з концертом на території окупованого півострова.