Посол України закликав виключити фронтмена Scooter зі складу журі німецького шоу

Посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав організаторів німецького шоу DSDS ("Німеччина шукає супер-зірку") виключити зі складу журі соліста групи Scooter Ейч Пі Бакстера через його незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Закликав організаторів кастинг-шоу #DSDS виключити з журі H. P. Baxxter, який злісно порушує закони іншої держави", - заявив Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, проти групи Scooter порушили кримінальну справу за виступ в Криму.

Прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик заявила, що прокуратура України має намір допитати музикантів групи Scooter, які виступили з концертом на території окупованого півострова.