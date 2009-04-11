Президент ветував закон щодо експорту електроенергії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув зі своїми пропозиціями до парламенту Закон «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії» для повторного розгляду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Представлятиме пропозиції Президента під час розгляду закону на пленарному засіданні Верховної Ради перший заступник глави Секретаріату Президента України - Представник Президента України у Кабінеті міністрів України Олександр ШЛАПАК.

Президент зауважив, що прийнятий Верховною Радою України 19 березня 2009 року Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо врегулювання питань експорту електроенергії» не може бути підписаний з ряду обставин.

Зокрема, за Законом «Про електроенергетику», суб`єктам електроенергетики надано право брати участь у зовнішньоекономічному співробітництві відповідно до державних програм, міжнародних договорів України та законодавства України. При цьому Закон не містить положень щодо врегулювання конкретних видів такого співробітництва, якими, зокрема, є експорт, імпорт та транзит електричної енергії. Не містить положень щодо імпорту та транзиту і Закон, що надійшов на підпис. Ним пропонується врегулювати лише питання експорту електричної енергії. За таких умов питання імпорту та транзиту електричної енергії і надалі залишаться неврегульованими.

Законом, що розглядається, пропонується доповнити Закон «Про електроенергетику» новою статтею згідно з якою енергопостачальники для здійснення експорту електричної енергії закуповують необхідний її обсяг на оптовому ринку електричної енергії України за оптовою ринковою ціною. Президент вважає, що такий підхід не забезпечує максимального економічного ефекту від експорту електроенергії та належних надходжень до державного бюджету України, оскільки ціни на експортовану електричну енергію визначаються Національною комісією електроенергетики України, виходячи з економічної доцільності та рівня цін на електричну енергію, що склався на зовнішніх ринках. Президент наголошує, що це означає встановлення для державного оператора експорту електричної енергії - Державного підприємства зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» ціни на купівлю електроенергії на оптовому ринку електричної енергії України, яка буде нижчою за ціну укладеного зовнішньоекономічного контракту.

Глава держави вказав, що кон`юнктура цін на електричну енергію на суміжних з Україною ринках є різною. Зокрема, у державах, до яких може бути експортована електрична енергія з об`єднаної енергетичної системи України (Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Республіка Польща, Російська Федерація), ціни на електричну енергію є нижчими, ніж в Україні, а в державах, до яких може бути експортована електрична енергія з так званого острова Бурштинської ТЕС, що працює в паралельному режимі з європейським енергетичним об`єднанням UCTE (Румунія, Словацька Республіка, Угорська Республіка), вони є вищими за відповідну оптову ринкову ціну.

Відтак, за словами Президента, реалізація запропонованої редакції частини першої статті 30 Закону «Про електроенергетику» може призвести до перерозподілу доходів від експорту електричної енергії від резидентів-енергопостачальників до нерезидентів-імпортерів, що знаходяться поза межами України, та, як наслідок, до зменшення відповідних податкових надходжень до державного бюджету України. Не виключена можливість і втрати Україною експортних ринків, де тимчасово рівень цін на електричну енергію є нижчим за оптову ринкову ціну електричної енергії в Україні.

За частиною другою статті 30, якою пропонується доповнити Закон України «Про електроенергетику», доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії надається на умовах аукціону. Такий підхід, зазначив В.ЮЩЕНКО, не узгоджується з існуючою на сьогодні в Україні моделлю ринку електричної енергії - моделлю «єдиного покупця», а також не враховує наявні, у тому числі технічні, особливості здійснення експорту електричної енергії з України та кон`юнктуру зовнішніх ринків.

Згідно з частиною восьмою статті 15 Закону України «Про електроенергетику» всі суб`єкти підприємницької діяльності з постачання електричної енергії мають рівноправний доступ до послуг електричних мереж після отримання відповідної ліцензії на право здійснення цього виду діяльності. Таким чином, питання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України нині є врегульованим - всі учасники оптового ринку електричної енергії України мають рівноправний доступ до них і фактично не існує проблеми доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, оскільки діюча модель оптового ринку електричної енергії України забезпечує вільний доступ експортерів до мереж. Натомість існує обмежений виробничими потужностями ресурс електроенергії, що може бути експортований, зокрема, з так званого острова Бурштинської ТЕС. Модель «єдиного покупця» обумовлює конкуренцію не за доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, а за електроенергію, що може бути експортована, насамперед з так званого острова Бурштинської ТЕС.

Президент переконаний, що запроваджувати ж конкурентний доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України доцільно після реформування оптового ринку електричної енергії України та введення нової моделі повномасштабного конкурентного ринку електричної енергії України (двосторонні контракти та балансуючий ринок), коли енергопостачальнику, що придбав електричну енергію на ринку у певному обсязі, необхідно забезпечити передачу її на експорт у тому ж обсязі.

Крім того, зауважив глава держави, запропоновані Законом засади конкурентного доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України не відповідають європейській практиці. Так, за загальним правилом, конкурентний доступ до міждержавних електричних мереж запроваджується в разі існування «вузьких місць» міждержавних перетинів, тобто коли обсяг, що може бути переданий через кордон, перевищує пропускну спроможність міждержавних електричних мереж та існує конкуренція між енергопостачальниками. Таким чином, запровадження аукціонів на всю вільну пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України ускладнить вихід українських постачальників електричної енергії на ринки, де конкуренція через технічні або законодавчі особливості відсутня (Республіка Білорусь, Республіка Молдова, Республіка Польща, Російська Федерація).

Також Президент зауважив, що запровадження аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України може зумовити виникнення загрози блокування системними операторами суміжних держав міждержавних перетинів (насамперед це стосується так званого острова Бурштинської ТЕС), оскільки Законом не враховано правила європейської практики, відповідно до якої пропускна спроможність міждержавних електричних мереж держав, суміжних з Україною, розподіляється між державами на підставі домовленостей відповідних системних операторів на паритетних засадах, щоб уникнути ситуації, коли енергопостачальник вимушений отримувати дозвіл на доступ до одного і того ж міждержавного перетину і в системного оператора держави, з якої постачається електрична енергія, і в системного оператора держави, до якої вона постачається.

Президент запропонував парламенту ухвалити в новій редакції цей Закон, врахувавши його зауваження.