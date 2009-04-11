Каша на сніданок значно поліпшує навчання

Шкільна успішність дітей, які у віці до трьох років регулярно їли на сніданок кашу, значно краща порівняно з їх однолітками, до чийого ранкового раціон входили інші продукти харчування, повідомляє у п`ятницю газета Daily Telegraph з посиланням на дослідження міжнародної групи учених.

У широкомасштабному проекті, який був проведений в Гватемалі, брали участь науковці з Інституту харчування Центральної Америки, Міжнародного інституту досліджень продовольчої політики (IFPRI), Пенсільванського університету (США) і інших наукових організацій.

Спостереження за малюками, які харчуються традиційною для регіону кукурудзяною кашею, підтвердили гіпотезу про існування зв`язку між дитячим харчуванням та інтелектуальними здібностями.

Згідно з доповіддю, опублікованою в Economic Journal, учені вели записи про те, як снідають різні гватемалські діти, з 1969 по 1977 рік. У 2002 і 2004 роках вони поверталися до Гватемали, щоб зібрати інформацію про шкільну успішність об`єктів дослідження.

Виявилось, що молоді люди, які у віці до трьох років одержували на сніданок кукурудзяну кашу, мають кращі оцінки як за тестами на розуміння прочитаного, так і за невербальними когнітивними тестами.

"Це дослідження доводить, що перші три роки життя являють собою "вікно можливості", коли правильні стратегії харчування можуть дати переваги на ціле життя, особливо щодо освіти", - цитує старшого наукового співробітника IFPRI Джона Ходдінотта РІА “Новости”.

Раніше висновку про безпосередній зв`язок ранкового харчування та формування людської особи дійшли японські дослідники. Впродовж опитування трьох тисяч чоловік з`ясувалося, що люди, які в підлітковому віці не снідали, починають сексуальне життя набагато раніше своїх однолітків, які їдять вранці.