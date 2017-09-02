Мати полоненого на Донбасі російського військового Агєєва заявила про бездіяльність консулів і адвоката

Мати взятого у полон на Донбасі російського військовослужбовця Віктора Агєєва поскаржилася російському омбудсмену на бездіяльність консулів і адвоката.

Як повідомляє російська «Новая газета», 31 серпня Світлана Агєєва звернулася з листом до уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової (копія листа є в редакції).

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Мати полоненого єфрейтора повідомляє, що через два місяці після затримання Агєєв не отримує ні повноцінної адвокатської, ні консульської підтримки.

Агєєва просить Москалькову «посприяти в отриманні інформації про сина» через українського омбудсмена, а також пропонує їй відвідати Агєєва в СІЗО в м. Старобільськ Луганської області.

Крім цього, Агєєва скаржиться на те, що не отримує ніяких відомостей про сина, не дивлячись на її постійні контакти з російськими консулами на території України.

«Досі з моїм сином не зустрівся представник консульської служби (Росії). Мною було надіслано повідомлення електронною поштою до консульської служби в м. Харкові (по телефону мене не з'єднали з консулом), але досі немає відповіді. Також не ясний результат мого прохання про надання матеріальної допомоги з оплати праці адвоката», - написала Агєєва.

У телефонній розмові з «Новой газетой» Агєєва повідомила, що київський адвокат Віктор Чевгуз, з яким вона раніше підписала договір, «не працює з невідомих причин, на зв'язок не виходить».

«Коли ми домовлялися з ним, я сказала, що не зможу платити за його послуги 2 тисячі євро (на місяць), сама не потягну. Вирішили, що попросимо консулів надати матеріальну допомогу, і ті сказали, що будуть вирішувати питання зі своїм начальством», - зазначила Агєєва.

«Віктор Чевгуз на запитання «Новой» не відповів; за номерами телефонів Генконсульства Росії в Харкові протягом кількох годин не знімали трубки», - повідомляється в публікації видання.

Як повідомляв УНІАН, російського контрактника Агєєва, 1995 року народження, українські військові затримали у складі ДРГ бойовиків, знешкодженій 24 червня біля н.п. Жолобок в Луганській області.

28 червня в Міноборони РФ заявили, що захоплений в полон в Луганській області росіянин Агєєв в минулому році «звільнився в запас».

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Мати Агєєва, його друзі та колишні товариші по службі підтвердили журналістам, що після строкової служби він залишився служити в армії за контрактом, який підписав у березні 2017 року.

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2 серпня уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що Агєєва можна обміняти на громадян України, яких незаконно утримує Росія, але тільки після вироку суду щодо нього.