Перша медіатека в опорних школах Житомирщини відкриється вже за місяць у Хорошівській гімназії (відео)

Перша медіатека в опорних школах Житомирщини відкриється вже за місяць у Хорошівській гімназії. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Читайте такожГундич взяв участь у святі першого дзвоника у Ємільчинській загальноосвітній школі №1Як зазначається у повідомленні, оглянули навчальний заклад та ознайомилися з ходом робіт дружина президента Марина Порошенко, віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко та керівництво області у суботу, 2 вересня.

Зараз у гімназії триває ремонт приміщення під облаштування медіатеки, виконуються оздоблювальні роботи. На це з місцевого бюджету виділено 175 тис. грн.

Ще 175 тис. грн виділено з обласного бюджету на придбання меблів та інтерактивного обладнання.

Відкриття медіатеки планується вже у жовтні цього року.

Нагадаємо, 2 вересня дружина президента Марина Порошенко відкрила новостворену медіатеку у Житомирській школі № 28