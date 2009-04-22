До чого призведе бажання НБУ змусити банки до продажу валюти?

Постанови Національного банку України №108 і №109, якими змінюються правила здійснення валютних операцій, можуть привести до згортання діяльності українських та іноземних банків, що працюють в Україні, і відмови від заявленої докапіталізації. Таку думку в коментарі УНІАН висловив директор Центру економічної прогностики Олександр АНДРЕЄВ.

О.АНДРЕЄВ вважає, що дії ING Group (Нідерланди), яка на початку квітня заявила про згортання роздрібного бізнесу в Україні і реструктуризації напрямків діяльності ING, є тільки першим «дзвінком» глобального процесу відпливу іноземного капіталу з українського фінансового сектору.

«Висока ймовірність того, що такі нововведення змусять іноземні банки (зокрема найбільш великі і стабільні "Райффайзен Банк Аваль", "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "OTP" та ін.) звести до мінімуму свою активність в Україні», - переконаний експерт.

Експерт вважає, що прямим наслідком постанов НБУ №108 і №109 може стати відмова банків від докапіталізації, відхід з ринку багатьох гравців і заморожування діяльності тих, що залишилися, які займуть вичікувальну позицію. «В результаті на економіку чекає повний колапс, не кажучи вже про те, що повернення депозитів стає ще проблематичнішим, а кредитування, котре дещо пожвавилося, знову зупиниться. Тобто, постраждають і прості люди, і підприємства», - зазначив О.АНДРЕЄВ.

Крім того, на його думку, висока ймовірність того, що такі дії регулятора стануть тривожним сигналом для всього світового інвестспівтовариства, що може привести також до відпливу іноземного капіталу з інших галузей економіки.

Також О.АНДРЕЄВ вважає, що дії НБУ можуть бути негативно оцінені міжнародними фінансовими організаціями - МВФ, ЄБРР, різними інвестиційними фондами, які все ще розглядають можливість вкладання коштів у вітчизняну економіку.

«Бажання змусити банки до продажу валюти і тим самим зменшити незадоволений попит на іноземну валюту приведе до відпливу капіталу з банківської системи і подальшої ланцюгової реакції зниження інвестиційної привабливості української економіки», - підкреслив експерт.

Як повідомляв УНІАН, в своєму листі керівництву НБУ президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО відзначав негативний вплив прийняття постанов №108 і №109 на банківську систему. «Можна допустити, що, приймаючи постанову №109, НБУ ставив за мету створення додаткової пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку. Проте дієвість такого механізму викликає сумнів, адже банківська система охоплена кризою ліквідності, ресурсні позиції банків в іноземній валюті обмежені, вони просто не мають достатніх вільних залишків в іноземній валюті, за рахунок яких може бути врегульована довга позиція шляхом продажу валюти на МВРУ», - зазначав О.СУГОНЯКО.

Довідка УНІАН. Постанова Національного банку України №108 від 28 лютого 2009 р. (набула чинності 19 квітня 2009 року) забороняє обмін іноземної валюти з метою формування резервів під заборгованість в інвалюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями.

У свою чергу, постанова НБУ №109 передбачає формування резервів під валютні кредити в гривні, внаслідок чого в банків виникне необхідність продавати валюту в обсязі сформованого резерву на міжбанківському ринку.

Крім того, НБУ заборонив купувати валюту на міжбанку для забезпечення договорів за операціями купівлі-продажу цінних паперів українських емітентів, відмінивши пункт 1 постанови Нацбанку №36 від 29 січня 2003 року «Про здійснення операцій з цінними паперами українських емітентів».