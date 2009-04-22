Ющенко і Тимошенко сподіваються, що третій транш МВФ Україна отримає вчасно

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сподіваються, що черговий перегляд програми (Меморандуму) про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у травні ц.р. пройде успішно, і Україні вдасться одержати третій транш кредиту «stand-by» наприкінці травня – на початку червня.

Про це йдеться в листі від 15 квітня ц.р., направленому Директору-розпоряднику МВФ Домініку СТРОСС-КАНУ від Президента і прем`єр-міністра України, голови Національного банку і в.о. міністра фінансів України, копію якого має у своєму розпорядженні УНІАН (Текст листа главі МВФ і таблиці-доповнення до меморандуму про співпрацю читайте на сайті УНІАН-Економіка: http://economics.unian.net/rus/detail/10028).

Зокрема, в листі наголошується, що відкоректована під час квітневого (першого) перегляду програма співпраці «полегшить процес пристосування до великих зовнішніх шоків, яких зазнає наша країна, а також допоможе у вирішенні проблем фінансового сектору».

«Ми переконані у тому, що економічна політика і заходи, викладені в Меморандумі, який додається, є адекватними тому, щоб забезпечити виконання цілей програми, проте, у разі потреби, ми будемо готові вжити додаткових заходів в області економічної політики для того, щоб не допустити відхилення програми від певного курсу», - зазначається у листі.

Українська сторона просить у ході коректування програми співпраці пом`якшити ряд вимог до України, а також інформує МВФ про свої плани повністю відмінити дію 13% надбавки до ввізного мита на імпорт, яке сьогодні діє на автомобілі і холодильники.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками першого перегляду програми співпраці, планує надати Україні другий транш фінансової допомоги, збільшений до 2,8 млрд. дол. (1,9 млрд. SDR, валюта Міжнародного валютного фонду), причому половина цих коштів буде направлена на покриття дефіциту Держбюджету.

Третій транш передбачається надати після перегляду програми у середині травня, в такому самому розмірі.

Згідно з листопадовим рішенням МВФ про виділення стабілізаційного кредиту Україні у розмірі 16,43 млрд. дол. США, кошти планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коректування програми співпраці.

Згідно з первинним графіком, другий транш планувалося надати після перегляду програми у середині лютого ц.р. у розмірі 1,25 млрд. SDR, третій – 2.5 млрд. SDR – у середині травня.