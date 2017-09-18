"Любить зображати жертву": екс-наречена Козловського зізналася, що не вважає його самодостатнім чоловіком

Український співак Віталій Козловський, якого минулого тижня покинула модель Раміна, важко переживає розрив з екс-коханою.

Всі свої емоції виконавець вкладає в Instagram.

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Модель прокоментувала закиди на її адресу, мовляв, як вона так могла вчинити з Козловським.

"Заходжу в Інтернет, читаю статті про те, що хтось кинув кого-то... У мене питання: "А хіба можна когось кинути?" Якщо людина самодостатня, її кинути неможливо. Її самооцінка, поведінка, настрій, не залежать від наявності або відсутності іншої людини поруч. Інше питання в тому, що людина любить зображати з себе жертву, купатися в цьому образі. Питання у мене одне: "Нах*я"? - не добирала слів Раміна.

Нагадаємо, що чутки про роман Віталія Козловського почали поширюватися в Мережі в березні 2016 року. А вже через кілька місяців виконавець підтвердив здогадки папараці. А напередодні 8 березня цього року Віталій зробив пропозицію.