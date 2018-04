Тріумфатором MTV Europe Music Awards став ведучий церемонії (фото)

Увечері 2 листопада в Копенгагені відбулася щорічна церемонія вручення премій MTV Europe Music Awards, повідомляє ВВС News.

Головними тріумфаторами 2006 року за версією музичного каналу стали поп-співак Джастін Тімберлейк та хіп-хоп дует Gnarls Barkley.

Тімберлейка було названо кращим виконавцем серед чоловіків і кращим виконавцем у стилі поп. У Копенгагені співак дебютував у якості ведучого церемонії. "Я виграв лише тому, що погодився підробити на шоу", - пожартував він, одержуючи нагороди.

Gnarls Barkley здобули перемогу в номінації "кращий дебют", а їх хіт "Crazy" був визнаний "кращою піснею року".

Фаворити церемонії, американська рок-група The Red Hot Chili Peppers, що номінувалися у чотирьох категоріях, змогли виграти лише в одній. Їх диск "Stadium Arcadium" був названий "кращим альбомом року".

Титул "кращої групи" було присуджено ветеранам британської електроніки - Depeche Mode.

Кращим виконавцем стала Крістіна Агілера, а кращим хіп-хоп виконавцем - Кенні Уест. Кращим артистом у стилі R&B глядачі MTV визнали співачку Ріханну (Rihanna) з острова Барбадос.

"Рок-групою року" в Європі були визнані американці The Killers, а "кращою альтернативною групою" названо британців Muse.

У номінації "кращий відеокліп" переміг "We Are Your Friends" від Justice Vs Simian.

Мадонна, яка фігурувала в трьох категоріях, залишилася в Копенгагені без нагород. З таким же результатом церемонія завершилася для співачок Шакіри і Неллі Фуртадо, що також номінувалися тричі.

Лента.ру