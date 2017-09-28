Пісню Єгора Кріда видалили з Youtube через плагіат
Від лейблу Black Star вимагають компенсувати збитки у розмірі 4 мільйонів рублів.
Відеохостинг Youtube видалив кліп на пісню Єгора Кріда «Папина дочка» через скарги на порушення авторських прав. До моменту видалення ролик зібрав близько 45 мільйонів переглядів, повідомляє TJournal.
Єгора Кріда в плагіаті звинувачує лейбл Young Starz Music і його бітмейкер Олексій Вдовиченко. Він заявляє, що аранжування пісні ідентичне його композиції «Remembering Kate», права на яку можна придбати через сервіс Soundclick.
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Представники Young Starz Music підготували заяву до суду з вимогою компенсувати збитки у розмірі 4 мільйонів рублів. Прес-служба BlackStar, коментуючи звинувачення, заявила, що це не перший подібний випадок».
Зазначимо, що Єгор Крід - один з найпопулярніших російськомовних виконавців. Співак співпрацює з лейблом Black Star.
Як повідомляв УНІАН, раніше державна прикордонна служба заборонила в'їзд в Україну на три роки громадянці РФ Христині Саркісян - артистці з Black Star, яка виступає під псевдонімом KristinaSi.